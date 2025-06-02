Каким будет курс юаня к рублю в начале июня — прогнозы финансиста

На стороне рубля в паре с юанем в первую неделю июня могут оказаться ускорившаяся репатриация экспортной выручки, а также предстоящее решение по ключевой ставке. Геополитическая повестка также продолжит оказывать серьезное влияние на курс рубля в паре с юанем, заявил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Динамика нефтяных цен, которые способны оказать поддержку рублю находится под давлением от решения участников ОПЕК+ по увеличению добычи, отмечает он. При этом дальнейшее развитие геополитических новостей, прогнозы по мирным переговорам – факторы, оказывающие значительное влияние на курс российского рубля в паре с китайским юанем на Московской бирже, говорит Тимошенко.

Между тем при оценке мировых позиций юаня в фокусе внимания продолжает оставаться торговая война США и Китая, где все же отмечаются аккуратные сигналы на перспективы снижения градуса напряженности. Так, при обсуждении противостояния эксперты заговорили о том, что она обходится мировым компаниям весьма дорого в форме издержек и снижения продаж, констатирует финансист.

«Поддержку китайской экономике и юаню в частности способен оказать общий курс КНР на активное развитие искусственного интеллекта, попытки создать мощный суверенитет в технологиях, весомую конкуренцию мировым лидерам в этой области. Подобное добавляет Китаю веса в текущих условиях экономической неопределенности», — считает Тимошенко.

По его прогнозу, торговый диапазон юаня в первую неделю июня 2025 года составит 10,75-11,15 рубля.