Каким будет курс юаня к рублю — прогноз эксперта на конец года

На стороне рубля в паре с юанем — новости геополитики, в частности, обсуждаемые перспективы вероятной встречи между делегациями РФ и США в Майами. Тем временем курс китайского юаня на Московской бирже на этом фоне продемонстрировал ослабление позиций после предшествующего роста, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

В сложившейся ситуации в конце года поддержку юаню может оказать рост спроса на китайскую валюту в преддверии новогодних путешествий, особенно на фоне растущего интереса россиян к туризму в КНР, отмечает он.

По словам эксперта, отдельной поддержки российскому рублю в паре с юанем способно добавить традиционное приближение пика налоговых выплат в конце месяца. При этом решение Банка России снизить ключевую ставку на 50 б. п. до 16,00% уже было заложено в ожиданиях рынка, поэтому существенного влияния на курс рубля не окажет, считает Тимошенко.

Торговый диапазон юаня с 22 по 26 декабря составит 11,25-11,5 рублей, прогнозирует эксперт.

