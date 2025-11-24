Каким будет курс юаня к рублю на конец ноября — прогноз эксперта

Улучшение геополитического фона и одновременно санкционное давление на импорт российской нефти в КНР оказывают влияние на курс рубля по отношению к китайскому юаню, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

На стороне рубля в паре с юанем на Мосбирже — приближение пика налоговых выплат экспортерами и связанные с ним традиционные перспективы роста предложения иностранной валюты на рынке. А также — прогнозы по улучшению геополитического фона, отмечает эксперт. При этом давление на российскую национальную валюту может оказать свежая статистика, продемонстрировавшая рост инфляционных ожиданий россиян в ноябре до 13,3%, добавляет финансист. Напряженности рынку также может добавить санкционное давление, способное сказаться на объемах импорта российской нефти в КНР уже в текущем месяце, считает финансист.

«В фокусе – решение Народного банка Китая сохранить неизменной базовую процентную ставку по кредитам сроком на один год. Оно было ожидаемо рынком, поэтому волатильности не добавило», — говорит Тимошенко.

По его прогнозам, торговый диапазон юаня с 24 по 28 ноября составит 11,00 – 11,25 рубля.

