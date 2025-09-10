Какие вклады самые выгодные сейчас — мнение банкира

В условиях неопределенности накануне заседания ЦБ по ключевой ставке наиболее рациональной выглядит краткосрочная тактика в отношении вкладов, сообщил РИАМО бизнес-аналитик банка Хлынов Александр Матанцев.

Самые привлекательные условия на рынке сегодня предлагаются по вкладам на короткие сроки — 2-3 месяца. Банки, ожидая смягчения денежно-кредитной политики, уже не столь охотно предлагают высокие проценты на длинные сроки, отметил эксперт.

По его мнению, сейчас подходящее время, чтобы открыть вклад. Это разумное решение при любой из возможных ситуаций по ключевой ставке, объяснил Матанцев.

«Если ставку снизят, вы успеете «зафиксировать» текущую высокую доходность до того, как банки обновят свои депозитные линейки в сторону уменьшения. Если ставку оставят без изменений, вы ничего не теряете и ваши средства будут размещены под хороший процент», — сказал банкир.

Таким образом, размещение средств на краткосрочный депозит сейчас — это взвешенная и защитная финансовая стратегия. Она позволяет застраховаться от риска будущего снижения доходности, но при этом не лишает гибкости и не замораживает средства на долгий срок в условиях неопределенности, резюмировал Матанцев.

