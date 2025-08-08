Какие кредиты не следует закрывать досрочно — мнение экономиста

Если у человека есть долги по кредитам и денежные обязательства перед родственниками, то стоит руководствоваться несколькими правилами в процессе возврата средств, сообщила РИАМО экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

Можно представить ситуацию, что человек имеет выплаты по ипотеке, долги друзьям и родным, потребительский кредит, кредитные карты, автокредит и кредиты в микрофинансовых организациях, сказала эксперт.

«Если в данном случае он платит по ипотеке всего 6-8% годовых, лучше не погашать ипотечный кредит досрочно, а направлять свободные деньги на инвестиции. Там вы заработаете гораздо больше, затем направите полученные средства на погашение того же долга по ипотеке, да еще и заработаете», — отметила экономист.

То же самое можно сказать про любые кредиты по низким ставкам, учитывая, что ключевая ставка Центробанка 18%. Свободные средства нужно направлять на инвестиции, вкладывать в разные финансовые инструменты, уверена эксперт.

«Если же у вас кредит под 20-25%, то нужно рассчитываться по нему как можно скорее, чтобы меньше переплачивать банку. С микрофинансовыми организациями надо быть особенно осторожным, потому что у них очень высокие проценты. Зачастую люди, когда берут займы в МФО, не читают условия и потом удивляются, откуда накапливаются такие долги», — подчеркнула Гогаладзе.

Что касается обязательств перед друзьями и родственниками, то следует помнить, что отношения с близкими строятся больше на доверии. Если не отдать человеку деньги в положенный срок, то можно лишиться этого доверия.

«Существует даже такое правило: есть хочешь поругаться с другом или родственником, дай ему в долг. И многие считают, что это верно. Деньги занимать близким людям вообще не стоит, чтобы не создавать подобных ситуаций», — заключила экономист.