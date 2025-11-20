Как выгодно совершать покупки на «черной пятнице» в 2025 году

Сезон распродаж «черная пятница» стартует 28 ноября. Коммерческий директор сети «Музторг» Ольга Еремичева рассказала, как избежать лишних трат и выбрать действительно нужные товары, сообщает «Вечерняя Москва» .

С приближением «черной пятницы» эксперты рекомендуют заранее составить список необходимых покупок и строго ему следовать. По словам коммерческого директора сети «Музторг» Ольги Еремичевой, это поможет избежать импульсивных трат и приобрести только нужные вещи.

Перед покупкой важно проверить актуальные цены и сравнить их с предложениями других магазинов. Еремичева посоветовала внимательно изучать условия акций, включая сроки возврата, гарантию и сервисное обслуживание, поскольку не все продавцы позволяют вернуть акционный товар.

Особое внимание стоит уделять комплектации и соответствию выбранной модели заявленным характеристикам. Для крупных и дорогостоящих покупок эксперт рекомендовала обращаться только к проверенным продавцам с хорошей репутацией.

Перед оформлением заказа полезно ознакомиться с отзывами других покупателей на независимых площадках. Это поможет выявить возможные недостатки товара или особенности обслуживания.

Юрист по гражданско-правовым отношениям Илона Гуськова напомнила, что не стоит спешить с оформлением покупок в кредит или рассрочку на маркетплейсах. Она назвала пять причин, по которым такие сделки могут оказаться невыгодными, и рекомендовала внимательно изучать условия перед принятием решения.