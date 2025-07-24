Как выгодно инвестировать летом 2025 года — рекомендации экономиста

Для всех типов инвесторов на ближайшее время наиболее привлекательным инструментом остаются ОФЗ и длинные корпоративные облигации с фиксированным купоном. При этом держателям депозитов лучше продлить их до заседания ЦБ 25 июля, заявила РИАМО экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

Эксперт дала рекомендации для всех типов инвесторов. Так, для более продвинутых и рисковых инвесторов можно рассмотреть дивидендные акции Сбера, МТС, Транснефти и другие, отметила она.

«Вкладчикам стоит поторопиться — с каждым месяцем проценты по вкладам будут снижаться. Если у вас есть намерение продлить какой-либо депозит, то лучше сделать это до ближайшего заседания ЦБ», — посоветовала Гогаладзе.

По ее словам, для людей с ипотекой сейчас есть отличная возможность вложиться в облигации и часть платежей погашать за счет купонов. А если человек взял ипотеку по рыночным условиям, то после снижения ставки он сможет более выгодно ее рефинансировать, указывает экономист.

«Для клиентов МФО есть только один совет — старайтесь пользоваться их услугами как можно меньше и закрывайте займы при любой возможности. Проценты в МФО практически не связаны со ставкой ЦБ и сильно превышают ее размер», — сказала Гогаладзе.