Российский авторынок с тревогой ожидает вступления в силу новых правил расчета утильсбора с 1 декабря 2025 года. На первый взгляд, изменения затронут лишь покупателей новых машин категории М1 с мощностью двигателя свыше 160 л. с., а также электромобилей и гибридов. Для них базовая ставка составит 20 тыс. рублей, с коэффициентами, зависящими от типа, объема и мощности двигателя. Льготные ставки — 3,4 тыс. рублей для новых машин и 5,2 тыс. рублей для авто старше 3 лет — сохранятся только для моделей до 160 л. с. Однако влияние реформы окажется значительно шире: она затронет весь рынок, включая aftermarket и сегмент запчастей, сообщил РИАМО директор департамента маркетинга FEBEST Павел Пикин.

Средний возраст легкового автомобиля в России на 1 января 2025 года достиг 15,5 лет и продолжает расти. Более 72% машин уже старше 10 лет. Новые автомобили становятся менее доступными из-за высоких цен, а интерес к китайским моделям ослабевает не только по причине высокой стоимости, но и из-за недоверия к качеству сервиса, констатировал эксперт.

Уход европейских, японских и корейских брендов, в сочетании с ростом цен на новые модели, изменил поведение потребителей: автовладельцы предпочитают ремонтировать и обслуживать свои машины, а не приобретать новые. Это подтверждает статистика: продажи запчастей на маркетплейсах в апреле–мае 2025 года удвоились по сравнению с тем же периодом 2024 года, сказал Пикин.

По словам эксперта, новая волна спроса сосредоточена на неоригинальных запчастях и аналогах для традиционных брендов (европейские, японские, корейские), а также для китайских автомобилей, чья доля среди новых авто в 2025 году колеблется от 54% до 65%.

Владельцы «китайцев» (Chery, Geely, Haval, Exeed, Omoda) сталкиваются с рядом проблем: слабый дилерский сервис, дефицит оригинальных деталей, высокая стоимость и отсутствие аналогов, задержки поставок. Эти трудности активно обсуждаются в соцсетях, на форумах и в блогах.

Эксперт назвал ключевые тенденции рынка автозапчастей:

• Стабильный спрос на аналоги для европейских, японских и корейских автомобилей. Доля оригинальных запчастей для марок вроде Volkswagen, Renault, Hyundai, Kia, Nissan, Toyota, Ford и Chevrolet продолжает снижаться.

• Формирование новой ниши аналогов для популярных китайских моделей, оригинальные детали для которых часто недоступны или чрезмерно дороги. При этом цены на запчасти в целом остаются стабильными, за исключением двигателей и трансмиссии — стоимость выросла в 1,5 раза.

• Остается нерешенным вопрос надежности и долговечности вариаторов и роботизированных коробок передач у ряда китайских брендов. Проблемы с поставками и ценами запчастей в этом сегменте активно обсуждается в автомобильном сообществе, но системного решения пока нет.

«Рынок становится интеграционным: производители неоригинальных деталей быстро адаптируются, предлагая аналоги сложных компонентов, недоступных у дилеров. Однако параллельно растет риск контрафакта — особенно среди фильтров, свечей и тормозных колодок», — отметил Пикин.