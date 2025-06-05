Финконсультант Волкова: при планировании отпуска лучше подготовить план и бюджет

Отпуск не должен становиться причиной финансовых затруднений или долгого восстановления бюджета. Но на деле часто бывает по-другому. Все же существует способ отдохнуть с комфортом и без лишних расходов, рассказала РИАМО финансовый консультант — главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова.

Определить предельный бюджет поездки

В самую первую очередь важно определить сумму, которую можно потратить на отпуск без ущерба для повседневных обязательств. В расчет следует включить: билеты, проживание, питание, страховку, транспортные расходы, экскурсии и резерв на непредвиденные траты. Понимание общей суммы позволяет выбрать страну, формат отдыха и избежать превышения бюджета.

Кроме того, по словам эксперта, это помогает осознанно отказываться от лишнего, если оно выходит за рамки заранее установленного лимита.

Оплачивать расходы заранее

Если есть возможность оплатить жилье, трансфер, страховку или билеты на мероприятия до начала поездки, лучше это сделать. Так можно снизить свою финансовую нагрузку непосредственно в поездке и минимизировать риски незапланированных трат на месте.

Но при этом важно соблюдать меры предосторожности: не переводить средства частным лицам без подтверждений, использовать проверенные платформы, внимательно изучать отзывы и сохранять документы, подтверждающие оплату, добавила эксперт.

Учитывать дополнительные расходы

Волкова отметила, что некоторые расходы становятся очевидными только на месте: туристические сборы, депозит в отеле, аренда шезлонгов, платные опции в номере. Чтобы избежать сюрпризов, надо уточнять, что включено в стоимость проживания, а что оплачивается отдельно.

При аренде автомобиля, например, стоит заранее узнать о возможных штрафах, условиях страхования и лимитах пробега.

Использовать бонусные программы банков

Перед покупкой билетов или бронированием отеля полезно проверить, какие преимущества предлагает банк. Так, может быть есть возможность частично оплатить услуги бонусами, получить скидку или кэшбэк.

Некоторые банки возвращают до 10% за покупки у партнеров, эта информация часто доступна в мобильном приложении, но остается незамеченной, добавила эксперт.

Разделить финансы

Волкова не рекомендовала хранить все средства на одной банковской карте. Минимальный резервный вариант — наличие двух карт от разных банков и небольшая сумма наличных. В случае утери, блокировки или технического сбоя, доступ к средствам сохраняется.

«Основную сумму лучше держать на карте с высоким уровнем защиты и бонусными программами, а резерв — на простой дебетовой, которую можно оперативно восстановить», — сказала эксперт.

Подготовить резервный план действий

Непредвиденные ситуации — потеря карты, задержка рейса, проблемы со здоровьем — могут произойти с каждым. Минимизировать стресс поможет заранее подготовленный «план Б». В него стоит включить:

список экстренных телефонов (банк, страховая компания, консульство);

сканы документов, загруженные в облачное хранилище;

доступ к онлайн-банкингу через защищенную сеть;

минимальный запас наличных.

Такой подход не гарантирует стопроцентную защиту, но позволяет оперативно реагировать на форс-мажоры и сохранять контроль над ситуацией, заключила эксперт.