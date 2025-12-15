Эксперт назвал, как снижение ключевой ставки скажется на курсе рубля к юаню

Ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ РФ в декабре не окажет заметного влияния на курс рубля в паре с юанем на Мосбирже, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

На российском рынке в центре внимания — заседание по ключевой ставке Банка России, где ожидается ее снижение до 16%, заявил эксперт.

«На курс рубля в паре с юанем на Московской бирже подобное решение скорее не окажет заметного влияния, поскольку ставка все равно остается высокой и продолжает тем самым поддерживать национальную валюту», — подчеркнул Тимошенко.

Между тем китайские власти продолжают придерживаться тренда на активную поддержку восстановления экономики КНР и юаня, в частности. Так, в числе свежих мер — предоставление НБК китайским банкам 118,6 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, а также размещение Минфином КНР специальных казначейских облигаций (750 млрд юаней) для долговых выплат, отметил эксперт.

Тем временем также в фокусе — данные по ноябрьскому объему нового банковского кредитования в Китае, который вырос не столь активно, как прогнозировалось рынком.

Торговый диапазон юаня с 15 по 19 декабря составит 11-11,5 рубля, спрогнозировал эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.