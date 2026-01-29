Для достижения технологического суверенитета России необходимо срочно преодолеть острейший дефицит инженерно-технических кадров, который уже стал критическим фактором для высокотехнологичных отраслей. В качестве решения проблемы можно использовать проверенный метод — распространение на инженеров льгот, аналогичных IT-мерам поддержки, заявил РИАМО управляющий партнер консалтингового агентства Rodionoff Group Иван Родионов.

Масштаб проблемы

Эксперт привел статистику, свидетельствующую о том, что проблема только усугубляется. Еще в конце 2024 года общая нехватка таких кадров оценивалась в 1,5 млн человек, что «значительно превышает дефицит в IT-отрасли». Опросы работодателей подтверждают дисбаланс: с нехваткой инженеров и техспециалистов столкнулись 45% компаний, тогда как о дефиците IT-кадров сообщили лишь 30%.

Прогнозы для конкретных отраслей еще более тревожны. Как отметил Родионов, Московский институт электронной техники (МИЭТ) прогнозирует, что дефицит инженерных кадров для развития микроэлектронной отрасли в 2025–2027 годах превысит 21 тыс. человек. Аналогичная ситуация, по его словам, складывается в материаловедении, робототехнике и химической промышленности. В тяжелом машиностроении за три квартала 2025 года было открыто свыше 110 тыс. вакансий при катастрофически низком соотношении — всего 1,3 резюме на каждую позицию.

Успешный прецедент и готовое решение

Выход из кризиса, по мнению эксперта, лежит на поверхности — необходимо масштабировать на инженерно-технические специальности те меры поддержки, которые уже доказали свою эффективность в IT-сфере. Речь идет о льготной ипотеке и отсрочке от службы в армии, действующих с весны 2022 года.

«Они способствуют решению кадровых проблем и стали весомым фактором удержания и привлечения сотрудников», — подчеркнул Родионов.

Он привел в пример динамику IT-ипотеки: число компаний-участниц в 2025 году удвоилось и превысило 6 тыс., а общее количество выданных льготных кредитов за 3,5 года перевалило за 50 тыс. Из точечного преимущества программа превратилась в «базовый пакет при устройстве на работу». Эксперт также согласился с оценкой исполнительного директора АРПП «Отечественный софт» Рената Лашина, что льготная ипотека стала ключевым инструментом формирования стабильного ядра IT-кадров.

Результат таких мер очевиден: «Дефицит кадров перестал усиливаться, значительно сократилась „утечка мозгов“ за рубеж».

Как внедрить преференции для инженеров

Родионов убежден, что «внедрение аналогичных преференций для инженеров и иных высококвалифицированных сотрудников технологических предприятий сейчас особенно актуально». Это, по его мнению, произведет эффект, аналогичный «IT-маневру», и поможет решить кадровую проблему в промышленном инжиниринге, электронике, биотехнологиях и других критически важных отраслях.

При этом для запуска такого механизма не нужно изобретать велосипед. Как отметил эксперт, «для введения подобных новшеств и аккредитации компаний, которые будут предоставлять льготы, уже существуют готовые реестры». Идеальным «реестродержателем» может выступить, например, фонд «Сколково», резидентами которого являются более 5 тыс. инновационных компаний, около 60% из которых работают именно в промышленности, энергетике и биомедицине. Все они прошли строгую экспертизу и ежегодно отчитываются о своей деятельности.

Аналогичную функцию, как заключил Родионов, могут взять на себя и другие инновационные научно-технологические центры по всей России, создав тем самым инфраструктуру для поддержки инженерного корпуса страны.

