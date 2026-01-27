Как изменится цена на импорт с маркетплейсов после введения НДС: три сценария

Спицын: не все товары подорожают после введения НДС на импорт с маркетплейсов

Введение НДС на товары, ввозимые через трансграничные онлайн-площадки, в первую очередь затронет китайских продавцов, но в целом рынок адаптируется, а российские производители получат более равные условия конкуренции, заявил РИАМО к. э. н, владелец агентства PROF COMMERCE Дмитрий Спицын.

По словам эксперта, текущий режим, позволяющий ввозить товары стоимостью до 200 евро как «посылки для физлиц» без уплаты НДС, создает искусственный демпинг и лишает бюджет значительных средств. Базовый расчет роста цен прямолинеен: введение налога автоматически увеличит конечную стоимость на его размер. Однако на практике рынок скорректируется не по одному, а по нескольким сценариям.

«Я не думаю, что НДС развернет рынок, но именно у китайских селлеров, конечно, цена вырастет. В среднем рынок может не почувствовать этого, потому что пока их доля – несколько процентов», — отметил Спицын.

Эксперт выделил три вероятные модели коррекции:

прямой рост на величину налога (20%) для товаров, где иностранный продавец работает с минимальной маржой.

частичное поглощение налога продавцом. Крупные игроки, для которых важен российский рынок, могут пожертвовать частью маржи, и тогда рост для покупателя составит 10-15%.

перераспределение спроса и выравнивание цен. В категориях с прямой конкуренцией с российскими товарами (одежда, простые гаджеты) рост цен на импорт может создать пространство для отечественных аналогов, что не всегда ведет к общему подорожанию категории.

Ключевое влияние, по мнению Спицына, окажет не столько сам налог, сколько процедура его администрирования.

«Если сделать механизм уплаты максимально простым — например, возложить техническую функцию сбора и перечисления НДС на маркетплейс как на налогового агента, — издержки интеграции останутся низкими. Сложная же процедура создаст дополнительный административный барьер, который также будет заложен в стоимость», — пояснил экономист.

Он добавил, что сложные правила могут привести к уходу части иностранных продавцов и сокращению ассортимента.

Подводя итог, эксперт заявил, что наиболее вероятный сценарий — значительное выравнивание условий конкуренции и коррекция цен в отдельных сегментах.

«В долгосрочной перспективе это создает более честную и устойчивую среду, где конкуренция будет вестись за счет качества и сервиса, а не за счет налоговых лазеек», — заключил Спицын.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.