Как изменится стоимость оливье к Новому году

Продукты для салата оливье подорожают к Новому году на 4-5%

За год стоимость продуктов, входящих в состав салата оливье, выросла в среднем на 20%, сообщил РИАМО экономист, основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

По данным сервиса, среди наиболее подорожавших продуктов оказались картофель (+86,7%), яйца (+19,2%), зеленый горошек (+9,1%), морковь (+8%) и колбаса (+7,8%).

В целом цены изменились следующим образом:

Вареная колбаса (400 г) +7,8% (средний ценник — 249,6 рубля);

Картофель (1 кг) +86,7% (средний ценник — 74,8 рубля);

Морковь (1кг) +8% (средний ценник — 54 рубля);

Яйца (10 шт) +19,2% (средний ценник — 124,3 рубля);

Соленые огурцы (720 мл) + 4,6% (средний ценник — 203,4 рубля);

Зеленый горошек (400 г) + 9,1% (средний ценник — 122,4 рубля);

Майонез (400 г) +4,6% (средний ценник — 113 рублей).

«Анализируя данные прошлых периодов и основываясь на современных ценовых тенденциях, можно сказать, что цены на продукты, из которых состоит салат, вырастут от 3% до 10%, на что в большей степени повлияет сезонность. Больше всего подорожают к Новому году яйца, картофель и морковь. В среднем к концу декабря оливье станет дороже еще на 4-5%», — отмечает Калугин.