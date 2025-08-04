Эксперт назвал, как изменится ключевая ставка в РФ в среднесрочной перспективе

В прогнозах по ключевой ставке нужно отталкиваться от 3 главных параметров, которые оказывают основное влияние на этот показатель. Это инфляция, способность компаний обслуживать текущие долговые обязательства и поддержание инвестиционной экономической активности, сообщил РИАМО инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин.

Если бы Банк России принимал решение по денежно-кредитной политике (ДКП), исходя только из принципа таргетирования инфляции, то можно было бы в принципе не ожидать снижения ставки до конца года, заявил эксперт.

«Дело в том, что, несмотря на тренд по снижению показателей роста цен, фиксируемых Росстатом и Минэкономразвития, реально ощущаемая населением инфляция гораздо выше. Это находит свое отражение в статистике инФОМа, заказчиком которой является непосредственно Центробанк. По моему мнению, Банк России в значительной степени опирается на текущие значения наблюдаемой и прогнозируемой через год населением инфляции. Согласно последним сведениям, эти показатели остановились на ровных отметках 15% и 13% соответственно», — отметил Перелешин.

Более того, увеличение тарифов естественных монополий и повышение различных видов платежей, включая налоги и сборы, оказывают давление на инфляцию, поскольку эти изменения отражаются на конечной стоимости продукции и услуг. В связи с этим не стоит ожидать резкого снижения ключевой ставки от ЦБ РФ, полагает Перелешин. К тому же, у населения аккумулированы значительные денежные средства, которые в условиях жесткой ДКП в основном хранятся на банковских вкладах. Резкое ослабление ДКП может спровоцировать перемещение этих средств, что также может подстегнуть инфляционные процессы, подчеркул он.

«Что касается двух других показателей, связанных с бизнес-средой, то в теории они не должны влиять на решение Банка России, однако уверен, что на практике регулятор и их учитывает. Кроме того, прослеживается определенное экономическое давление со стороны правительственных структур на Центробанк, которое в данном вопросе защищает интересы промышленников и выступает за снижение ключевой ставки», — пояснил эксперт.

Сейчас нагрузка предприятий по кредитам с плавающей ставкой, а именно такие преимущественно и выдаются банками бизнесу, остается высокой. Многие начинают не справляться с текущими долговыми обязательствами. Средняя предельная закредитованность предприятий, то есть тот объем кредита, до которого банк комфортно их выдавал бизнесу, это 3,5-4 показателя EBITDA. Если переложить это на текущую ключевую ставку, то получается, что расходы на обслуживание долга составляют 24,5-25% годовых. Для комфортного обслуживания такой долговой нагрузки нужно, чтобы финальная ставка была не больше 20%. С учетом маржи банка в 4% мы выходим на ключевую ставку в 16% годовых. Этот тот верхний предел, при достижении которого бизнес немного выдохнет, объяснил Перелешин. Его прогноз по показателю на горизонте полугода — 16% годовых.

«Если же мы хотим, чтобы не просто с рынка ушел страх предстоящих дефолтов, но и был совершен переход от охлаждающейся экономики к растущей, нужно запустить инвестиционный цикл. С учетом долговой нагрузки, которая может быть заложена в стандартное банковское проектное финансирование, такой цикл может быть запущен при финальной ставке для проекта в 15-16% годовых. При более дорогих кредитах рентабельность новых начинаний чаще всего оказывается под вопросом. Таким образом, для запуска инвестцикла с учетом банковской маржи ключевая ставка должна быть на уровне 11-12% годовых», — сказал эксперт.

Опять же, это не зона ответственности Банка России, а зона ответственности Минэкономразвития. Но поскольку ЦБ РФ не действует в вакууме, поэтому в перспективе ближайших 1,5 лет вероятен выход именно на такой показатель ключевой ставки, полагает Перелешин.