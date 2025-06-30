Как изменились цены на кофе и чай за год

«Ценозавр»: более всего за год подорожал зерновой кофе, менее — зеленый чай

Проанализировав изменения цен на различные виды кофе и чая разных производителей, можно сделать вывод о том, что кофе подорожал за год в среднем от 26 до 41%, чай — от 9 до 14%, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».

За год, с июня 2024 года, стоимость кофе увеличилась следующим образом:

растворимый (150 г) — + 26,9% (средний ценник — 582 рубля);

молотый (250 г) — + 37,5% (639 рублей);

зерновой (250 г) — +41,8% (768 рублей).

Подорожал за год и чай, но менее значительно:

чёрный (100 г) - +14,7% (средний ценник — 274 рубля);

зелёный (100 г) - + 9% (268 рублей).

«Цены растут из-за ряда факторов. Основной — недостаточное предложение кофе и чая на мировом рынке. Также товары дорожают из-за увеличения затраты на упаковку, логистику, производственные процессы и оплату труда», — отметили эксперты «Ценозавра».

Важно отметить, что речь идёт именно о средних ценах на кофе и чай в торговых сетях России. Можно найти как более дешёвые, так и более дорогие предложения, добавили в «Ценозавре».