Как изменились траты россиян на здоровье: 18% платежей — это стоматология

Изучение особенностей платежей россиян в категории «здоровье» дало возможность сделать вывод, что средний чек по картам летом 2025 года вырос до 1 940 руб. с 1 893 руб. весной, сообщили РИАМО в банке «Русский стандарт».

Традиционно в число самых популярных трат на здоровье в зависимости от общей суммы платежей по картам банка входят аптеки, платные услуги медицинских учреждений и лабораторий, стоматология, платные услуги профильных врачей и оптика.

Неизменные лидеры в этой пятерке — аптеки. Если за 100% взять общую сумму покупок в вышеуказанных категориях, то доля платежей за лекарства и медицинские товары летом составила 44%. При этом, по данным банка, средний чек летом в аптеках у россиян вырос до 1 002 руб. с 968 руб. весной.

Далее в рейтинге трат на здоровье с долей в 20% по сумме — платные услуги медицинских учреждений и лабораторий. Средний чек платежа по картам летом здесь, напротив, снизился до 5 509 руб. с 5 808 руб. весной.

На третьем месте в зависимости от суммы платежей по картам в категории «здоровье» идут платные услуги дантистов и ортодонтов. Их доля летом составила 18%. При этом средний чек по картам банка на стоматологические услуги снизился до 11 117 руб. с 11 642 руб. весной.

Платные услуги профильных практикующих врачей — на четвертой позиции рейтинга с долей в 12%. Средняя сумма платежа летом здесь уменьшилась до 7 055 руб. с 7 704 руб. весной.

И, наконец, замыкает рейтинг — оптика с долей в 6% от общей суммы платежей в рассматриваемых пяти категориях трат на здоровье. Согласно статистике банка «Русский Стандарт», средний чек на изготовление и покупку очков, линз, оправ и пр. вырос до 7 464 руб. с 6 742 руб. весной.