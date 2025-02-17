сегодня в 15:20

Качественные изменения: эксперт рассказал о торговых отношениях РФ и Китая

Генеральный директор логистической IT компании Vedexx Сергей Ковганко заявил, что масштабный переход в русско-китайском торговом взаимодействии на расчеты в российских рублях и китайских юанях стал значимым прорывом в экономических отношениях двух стран, и в 2025 году ожидается их укрепление, сообщает «ФедералПресс» .

«Прошедший год ознаменовался укреплением торговых связей между Россией и Китаем. Взаимный оборот достиг 158,47 млрд долларов, причем заметно увеличился экспорт из России — на 3,2%. Однако, несмотря на позитивные показатели, российские экспортеры столкнулись с трудностями: усложнение торговых маршрутов, рост цен на контейнерные перевозки», — сказал эксперт.

По его словам, решить проблемы поможет надежная сеть деловых партнеров: создание торговых домов и работа специализированных платежных агентов, способных эффективно структурировать сложные международные транзакции.

Еще одна позитивная тенденция — расширение использование национальных валют в двусторонних расчетах, заключил Ковганко.