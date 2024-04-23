Кабельная компания Подмосковья оптимизирует систему управления складом

Компания «Альянс-Кабель» из подмосковной Балашихи в следующем году планирует внедрить систему управления складом со штрихкодированием WMS. Это позволит предприятию повысить скорость обработки заказов и отгрузки продукции в два раза. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В следующем году компания планирует внедрить современную систему управления складом со штрихкодированием WMS. Это поможет упорядочить весь процесс работы и сделать его более управляемым. Скорость обработки заказов и отгрузок продукции с текущих 12 тыс. операций в месяц вырастет до 24 тыс.

Новая система создаст единое информационное пространство и полностью исключит человеческий фактор из производственной цепочки. Сотрудники будут получать индивидуальные задачи, а система сможет определять по весу, где и какой товар находится, и предлагать оптимальный способ его перемещения.

Компания «Альянс-Кабель» была основана в 2000 году. Предприятие специализируется на продаже и поставке кабельно-проводниковой продукции. Сегодня это один из крупнейших в России поставщиков кабельно-проводниковой и электротехнической продукции.

Ассортимент компании насчитывает почти 4 тыс. наименований. Склад компании находится в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха и занимает площадь 1,1 га. На предприятии трудятся порядка 100 человек.

Постоянные клиенты «Альянс-Кабеля» — «Мосэнерго», «Мособлэнерго», «Ленэнерго» и другие электросетевые и строительные компании.

Портфолио «Альянс-Кабель» насчитывает тысячи проектов. Среди них парк «Зарядье», инновационный центр «Сколково» и парк развлечений «Остров мечты». Помимо этого, компания поставляла продукцию для спортивных объектов при подготовке к зимним Олимпийским играм в Сочи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.