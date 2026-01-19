К 2030 году в Технополис Москва вложат 1,2 триллиона рублей

Особой экономической зоне «Технополис Москва» исполнилось 20 лет. Ожидается, что к 2030 году объем инвестиций в ОЭЗ достигнет 1,2 трлн рублей, сообщил в своем канале в мессенджере MAX мэр Москвы Сергей Собянин.

«18 января 2006 года было заключено соглашение между правительством России и Правительством Москвы о создании на территории столицы особой экономической зоны технико-внедренческого типа. В управление города она перешла в сентябре 2016-го и с тех пор увеличилась в несколько раз», — напомнил мэр.

На сегодняшний день на территории ОЭЗ создано более двух миллионов квадратных метров современной промышленной и офисной инфраструктуры. Здесь функционируют свыше 240 компаний, которые сформировали более 30 тыс. рабочих мест.

«Технополис Москва» производит уникальную продукцию для потребностей столицы, государства и иностранных партнеров. В минувшем году в ОЭЗ было запущено несколько высокотехнологичных производств.

«Мы разрабатываем и производим передовое инженерное оборудование для нефтехимической отрасли, промышленности и систем водоочистки. На территории ОЭЗ „Технополис Москва“ компания работает с 2015 года, а в прошлом году получила статус резидента. Благодаря современной инфраструктуре особой экономической зоны и государственной поддержке, в частности налоговым льготам, предприятия имеют возможность существенно оптимизировать средства, активно развивать научные изыскания и инновации, наращивать объемы производства. Это особенно важно для высокотехнологичных предприятий, подобных нашему. Благодаря благоприятным условиям ОЭЗ решения „ВДК“ повышают надежность промышленных и коммунальных предприятий — не только в Москве, но и в масштабах всей страны», — отметил генеральный директор компании ВДК (входит в Группу ПОЛИПЛАСТИК) Максим Новиков.

Совокупный объем частных и государственных инвестиций в развитие промышленности на территории столичной особой экономической зоны приближается к 490 млрд рублей. По планам, к 2030 году общие вложения вырастут в 2,4 раза и составят 1,2 трлн рублей.

«Наше предприятие создает высокотехнологичные модули питания на отечественной элементной базе, которые применяются в вычислительной технике, медицинском оборудовании, системах авиакосмической техники. Это сложное производство, требующее высоких компетенцией, научно-технического задела и инвестиций в НИОКР. Статус резидента ОЭЗ Москвы, полученный в 2017 году, обеспечивает привлекательные условия: налоговые льготы и широкий пакет поддерживающих услуг. Эти меры позволяют снижать издержки, планировать внедрение инноваций, поддерживать высокий уровень локализации производства и обеспечивать российские предприятия востребованной высокотехнологичной продукцией», — подчеркнул генеральный директор компании «Электронинвест» Емельян Полянский.

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы добавили, что в ОЭЗ продолжается возведение новых объектов. Всего в 2025 году в ОЭЗ Москвы было сдано 11 промышленных и общественно-деловых объектов, семь из которых построены при участии города, а остальные — на средства частных инвесторов.