К 2028 году Индия может стать лидером по темпам роста ВВП в мире

По данным Bloomberg, к 2028 году Индия может стать лидером по темпам роста ВВП в мире, сообщает « Лента.ру ».

В оптимистическом сценарии ежегодные темпы роста ВВП страны могут достигнуть 9 процентов, в то время как в негативном — 6,5 процента. Даже при более консервативных прогнозах Индия сможет опередить своих главных конкурентов, включая Китай, говорят аналитики.

Однако для поддержания высоких темпов роста экономики в среднесрочной перспективе правительству придется принять ряд мер.

Важными шагами будут увеличение инвестиций в инфраструктуру, повышение производительности труда, активизация урбанизации, а также создание новых рабочих мест и промышленных предприятий, подытожили специалисты.