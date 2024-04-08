К 2028 году Индия может стать лидером по темпам роста ВВП в мире
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По данным Bloomberg, к 2028 году Индия может стать лидером по темпам роста ВВП в мире, сообщает «Лента.ру».
В оптимистическом сценарии ежегодные темпы роста ВВП страны могут достигнуть 9 процентов, в то время как в негативном — 6,5 процента. Даже при более консервативных прогнозах Индия сможет опередить своих главных конкурентов, включая Китай, говорят аналитики.
Однако для поддержания высоких темпов роста экономики в среднесрочной перспективе правительству придется принять ряд мер.
Важными шагами будут увеличение инвестиций в инфраструктуру, повышение производительности труда, активизация урбанизации, а также создание новых рабочих мест и промышленных предприятий, подытожили специалисты.