Южные сухопутные улитки создают угрозу российским регионам

Ученые из Белгородского государственного национального исследовательского университета обнаружили тревожную тенденцию: сухопутные улитки с юга России активно осваивают новые территории и могут представлять угрозу сельскому хозяйству в других регионах страны, сообщает ТАСС .

Как показало исследование, поддержанное министерством науки и высшего образования РФ, улитки, обычно обитающие в Крыму и на Северном Кавказе, начали продвигаться на север.

Распространение этих беспозвоночных по Русской равнине и соседним территориям вызывает серьезные опасения у специалистов. Ученые предупреждают, что вторжение южных улиток в новые регионы России может нести потенциальную угрозу как для аграрного сектора, так и для здравоохранения. Особенно заметной эта миграция стала в последние годы.

«В настоящий момент популяции таких видов (южных сухопутных улиток — ред.) обнаружены в Белгородской, Курской, Ростовской областях, в Поволжье. Пока что в естественные экосистемы они не проникли. Для большинства таких видов наиболее пригодными для обитания пока остаются именно измененные человеком биотопы в городах, поселках, на обочинах дорог», — рассказала руководитель авторского коллектива, доцент кафедры биологии Института фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ» Валерия Адамова.

Исследователям предстоит выяснить потенциал распространения южных видов улиток и оценить их воздействие на местную флору и фауну. Особое внимание уделяется сохранившимся нетронутым экосистемам и их уязвимости перед вторжением моллюсков. Главный вопрос заключается в том, представляют ли эти улитки угрозу для коренных и реликтовых видов растений и животных в естественной среде обитания других регионов России или нет.