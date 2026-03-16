Юрист Самойленко назвала топ-3 стран для открытия счетов россиянам

Старший юрист NSV Consulting Ксения Самойленко перечислила страны, где россияне чаще всего открывают личные банковские счета. В тройку вошли ОАЭ, Армения и Сербия.

По словам эксперта, более полумиллиона россиян владеют почти двумя миллионами счетов в зарубежных банках. При этом по мере запуска соглашений об обмене финансовой информацией налоговая служба России будет получать более актуальные данные о таких активах.

«ОАЭ — безусловный лидер. Инвесторов привлекают стабильность юрисдикции, престиж региона и возможность покупки доходных ценных бумаг. Кроме того, в Эмиратах активно развиваются бизнес-проекты россиян, связанные с недвижимостью, туризмом, IT-индустрией. К тому же ОАЭ стало популярным местом отдыха — в 2025 году страна приняла 2,45 млн российских туристов, что на 23% больше, чем в 2024 году», — сообщила Самойленко в эфире радио Sputnik.

Второе место занимает Армения. По данным юриста, во втором полугодии 2025 года там выросло число открытых счетов. Страна стала «двусторонним мостом» для перевода средств из России и обратно. Через релокантов в экономику Армении поступила сумма, превысившая 25% ВВП.

Сербия замыкает тройку. Страна не работает с долларом США, а счета в евро открывает при наличии вида на жительство Евросоюза. Тем не менее переезд российских компаний, в том числе IT-сектора, поддержал спрос на счета в сербских банках. Среди редких направлений эксперт назвала Таиланд, Малайзию и ЮАР.

