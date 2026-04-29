Юрист Поздняков рассказал, как увеличить пенсию вдвое

Главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков заявил, что при отсрочке выхода на пенсию до 10 лет страховая выплата может вырасти более чем в два раза, сообщает RT .

Российское законодательство предусматривает повышающие коэффициенты к страховой пенсии при более позднем обращении за ее назначением. Это касается как фиксированной выплаты, так и индивидуального пенсионного коэффициента.

Игорь Поздняков пояснил, что такая система закреплена в федеральном законе «О страховых пенсиях». Максимальная отсрочка составляет 10 лет.

«Согласно шкале, установленной в приложении к данному закону, при максимальной, десятилетней отсрочке коэффициенты превышают 2 (2,11 и 2,32 соответственно), что в совокупности позволяет увеличить размер страховой пенсии более чем в два раза по сравнению с ее назначением сразу при наступлении права. При этом речь идет о расчете по действующей формуле и об установленных законом коэффициентах», — добавил он.

Эксперт уточнил, что итоговый размер выплаты в рублях зависит от индивидуального пенсионного коэффициента гражданина, текущего размера фиксированной выплаты и стоимости пенсионного балла.

