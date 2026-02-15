Юрист перечислила пять причин для отказа банка вернуть вклад

Партнер бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Елена Якушева назвала ключевые законные причины для отказа банка в возвращении клиенту вклада. По словам юриста, одним из таких поводов может быть наложение судебного ареста на вклад, сообщает RT .

Якушева разъяснила, что первоочередным основанием для отказа служит отзыв у банка лицензии. В этом случае вернуть сумму, превышающую страховой лимит в 1,4 млн рублей, можно лишь в процессе конкурсного производства.

К иным законным поводам для отказа юрист отнесла наложение ареста на счет по судебному акту, разногласия о наследовании средств после кончины владельца вклада, непредставление клиентом требуемых бумаг, а также наличие признаков недобросовестных операций.

Эксперт посоветовала при возникновении разногласий запрашивать у банковских служащих официальный отказ в письменной форме с обоснованием. Если реакция отсутствует, следует обратиться в центральный офис кредитной организации или в Центробанк.

«Крайняя мера — подать в суд. Это очень эффективно, особенно в случае неправомерного отказа», — резюмировала Якушева.

