Юрист оценил риски онлайн-продажи вина в России

Управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право» Дмитрий Терентьев заявил, что при запуске онлайн-продажи российского вина с 2026 года основная опасность связана с возможным увеличением подделок, а не с ростом доступности алкоголя, сообщает «ФедералПресс» .

Минздрав России вновь выступил против легализации онлайн-продажи алкоголя, несмотря на планы запуска пилотного проекта по дистанционной продаже и доставке российского вина с 2026 года. Сейчас прямой запрет на такую торговлю закреплен в Федеральном законе № 171-ФЗ.

Терентьев отметил, что основной риск — не увеличение потребления, а распространение фальсифицированной продукции. По его словам, эксперимент предусматривает использование цифровых инструментов, включая биометрическую идентификацию, что позволит контролировать возраст покупателей и ограничить продажи только российским винам.

«Наступает очередной виток по легализации онлайн-продажи алкоголя. В 2026 году предполагается старт эксперимента по онлайн-продаже и доставке российского вина», — пояснил Терентьев.

Эксперт добавил, что за последний год инцидентов с продажей алкоголя через маркетплейсы не зафиксировано, а российские вина не пользуются наибольшим спросом среди молодежи. Он подчеркнул, что основная опасность — появление большого количества поддельного вина, и эффективность контроля со стороны государства будет ключевым фактором для успешной реализации инициативы.

