Юрист оценил идею освобождать ипотечников от остатков займа при продаже жилья

Юрист Вячеслав Курилин положительно оценил предложение Генпрокуратуры РФ освобождать ипотечных заемщиков от выплаты кредита, если их жилье продали с торгов дешевле первоначальной стоимости, сообщает aif.ru .

Специалист назвал инициативу по списанию остатков долга разумной, поскольку кредитору не придется рассчитывать риски. По его мнению, если залоговый объект не помог закрыть кредит, то заемщик не должен нести за это ответственность в полной мере.

«Очень часто, находясь в таком тупике, люди либо идут в „серую зону“ — стараются получать зарплату неофициально, чтобы банк не обратил на доход взыскание, либо уходят в банкротство», — пояснил эксперт.

По его словам, в случае списания ипотечного долга у бывшего владельца квартиры останется приемлемый коэффициент по кредитоспособности. У банка, в свою очередь, появится возможность продолжать сотрудничать с лояльным клиентом, который получил поддержку от государства.