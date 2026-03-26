Юрист Минакова рассказала, как самозанятым накопить на пенсию

Главный юрист сервиса «Моя удаленка» Валерия Минакова объяснила, что самозанятым необходимо самостоятельно формировать пенсионные права и сбережения. Для этого подойдут добровольные взносы и накопительные программы, сообщает Газета.ru .

Самозанятые в России не получают страховую пенсию автоматически, поэтому о доходе в старости нужно заботиться самостоятельно, рассказала главный юрист сервиса «Моя удаленка» Валерия Минакова «Газете.Ru». Она рекомендует добровольные взносы, долгосрочные сбережения и финансовую подушку.

Первый вариант — добровольно вступить в систему обязательного пенсионного страхования и перечислять взносы в Социальный фонд России: это формирует стаж и пенсионные баллы. Заявление можно подать через «Госуслуги», приложение «Мой налог» или в клиентской службе СФР. Для страховой пенсии нужны минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Второй вариант — оформить статус индивидуального предпринимателя и платить фиксированные страховые взносы, которые также дают пенсионные права.

Самозанятые могут также использовать программы НПФ с долгосрочными сбережениями (при соблюдении условий возможно софинансирование) и накопительное страхование жизни с выплатой по окончании срока и в отдельных случаях при тяжелой болезни или утрате трудоспособности.

«Самозанятым не стоит рассчитывать только на один источник дохода в старости. Наиболее разумной стратегией является комбинированный подход: добровольные пенсионные взносы для стажа, долгосрочные накопления через НПФ или страховые продукты, а также формирование собственной финансовой подушки», — заключила Минакова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.