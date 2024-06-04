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Юрист Кучеров: уклонение от налогов при прогрессивной шкале в России не будет массовым

Уклонение от налогов в России после введения прогрессивной шкалы налогообложения не будет иметь массовый характер, поскольку современная электронная система налогового администрирования оставляет не так много лазеек для сокрытия доходов от налоговых органов, заявил РИАМО доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой «Финансовое и налоговое право» Финансового университета при Правительстве РФ Илья Кучеров.

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил властям отказаться от пятиступенчатой шкалы НДФЛ и ограничиться повышением налога до 18% во избежание массового ухода граждан с высокими доходами в серую зону.

«Уровень налогового бремени — категория относительная, и оценка тяжести это бремени у каждого своя. А современная система налогового администрирования оставляет не так много возможностей для уклонения от уплаты налогов», — считает Кучеров.

Фискальные чеки, кассовые аппараты, система учета выплат Социального фонда — все это упрощает работу налоговой и позволяет видеть реальные доходы граждан. Поэтому вряд ли стоит ожидать массового уклонения от налогов, уверен профессор.

По его словам, грядущее повышение налогов в России нельзя назвать радикальным.