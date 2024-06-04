Юрист Кучеров назвал условие, при котором маркетплейсы будут налоговыми агентами

Маркетплейсы в РФ станут налоговыми агентами, если будут сами выплачивать зарплаты сотрудникам, сообщил РИАМО доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой «Финансовое и налоговое право» Финансового университета при правительстве РФ Илья Кучеров.

Ранее глава Wildberries Татьяна Бакальчук предложила дополнительно к прогрессивной шкале НДС для поддержки малого и среднего бизнеса передать маркетплейсам функции налогового агента, наладить «автоматический канал обмена информацией между бизнесом и государством».

По словам Кучерова, сделать расчет налогов автоматическим, без подачи декларации, технически возможно.

«В законодательстве есть понятие „налоговый агент“. Это организация, которая платит зарплату своим сотрудникам, удерживая причитающиеся в бюджет суммы налогов. Если же речь идет лишь об информировании налоговых органов, то это уже функция не налогового агента, а лица, содействующего налоговому администрированию. В России много примеров, когда эту функцию выполняют банки», — объяснил профессор.

Он считает, что небольшим компаниям выгоднее передать ведение налогового учета на аутсорс, чем держать свою бухгалтерию.