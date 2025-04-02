«ЮниКредит Банк» подал иски к владельцам аутлета на Таллинском шоссе Петербурга
Фото - © Алексей Гусев / Фотобанк Лори
«ЮниКредит банк» подал два иска в суд на компанию «Фэшн Хаус СПб», строившую аутлет на Таллинском шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Деловой Петербург».
Первый иск поступил в Арбитраженный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В рамках него банк хочет взыскать 1,8 млрд рублей из-за «неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств».
Второй иск подали в Арбитражный суд Москвы. По нему требуют 1,12 млрд рублей.
Третий иск на 5,5 млрд рублей «Юникредит банк» подал в Арбитражный суд Москвы на кипрскую компанию «Эфэйч Холдинг Санкт-Петербург Лимитед». Компания — единственный учредитель «Фэшн Хаус СПб».
Последняя в 2019 году сдала первую очередь аутлет-центра на Таллинском шоссе. В тот же период компании выдали кредит от «ЮниКредит банка». Погасить его фирма должна была в июле 2024 года.