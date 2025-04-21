Каким будет курс рубля к юаню на этой неделе — прогнозы эксперта

На минувшей неделе юань к рублю на Московской бирже обновлял минимумы лета 2024 года. Поддержку рублю на текущей неделе может оказать восстановление мировых цен на нефть, традиционное приближение пика налоговых выплат в РФ, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Курс рубля также может поддержать продолжение риторики жесткой ДКП российского регулятора. На неделе ожидается очередное решение по ключевой ставке, с учетом текущих экономических реалий ожидается, что ставка останется на прежнем уровне в 21%, говорит эксперт.

Поддержку мировому курсу юаня способна оказать статистика по мартовскому экспорту КНР, который оказался выше прогнозов экспертов и неожиданно вырос на 12,4% относительно прошлого года. Его рост стал самым значительным с октября 2024 года. В качестве позитивного для юаня фона — и рост выше ожиданий рынка и промышленного производства Китая в марте. При этом давление на юань по-прежнему оказывают и неоднозначные показатели по внутреннему потреблению и рынку недвижимости в КНР, отмечает Тимошенко.

«Напряженности китайской экономике и курсу юаня в частности продолжают добавлять риски дефляции, которые усилились из-за тарифной политики США. Все это оказывает давление на перспективы развития экспорта китайских товаров. КНР продолжает использовать тактику ответных мер на торговую войну и в ее рамках приостановил экспорт некоторых важнейших минералов и магнитов, которые требуются как в автопроме, так и производстве летательных аппаратов», — комментирует эксперт.

По его прогнозу, торговый диапазон юаня с 21 по 25 апреля составит 11,00-11,50 рублей.