Юань определил новый диапазон: прогноз курса до 17 апреля

На стороне рубля в паре с юанем на Московской бирже на текущей неделе — вынужденная продажа валютной выручки, текущая ДКП российского регулятора. Траектория движения российской валюты по-прежнему продолжает определяться экспортно-импортным балансом, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Между тем в фокусе на валютно-энергетическом рынке — сообщения о росте нефтяных доходов РФ в апреле, а также решение российского регулятора снизить минимальную долю валютной выручки до 30%, чтобы корректно определять экспортеров, отмечает он.

Тем временем глобального оптимизма китайскому юаню способны добавить данные по инфляции в КНР в марте, которые оказались лучше прогнозируемых, констатирует эксперт. Так, годовая инфляция здесь уменьшилась до 1,0% относительно 1,3% месяцем ранее, а индекс потребительских цен в месячном исчислении снизился на 0,7% (в феврале был рост на 1%).

«Поддержку китайскому рынку продолжают оказывать меры властей КНР, направленные на открытие для иностранного капитала экономических сфер, которые были закрыты — в их числе медицина, образование, IT, культура и прочие», — рассказал Тимошенко.

По его прогнозу, торговый диапазон юаня с 13 по 17 апреля составит 11,15-11,3 рубля.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.