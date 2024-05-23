JPMorgan пожаловался на «нелегкую» работу в Китае

Глава одного из крупнейших банков мира JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что в последние годы конгломерат сталкивается с трудностями при ведении бизнеса в Китае. Особенно это касается инвестиционно-банковского сегмента, сообщает Газета.ru со ссылкой на Financial Times (FT).

Даймон также признал, что ощутимое числ направлений ушло «в глубокое пике» даже при условии, что в Поднебесной растет присутствие JPMorgan Chase.

При этом руководитель конгломерата позитивно настроен по вопросу других сфер, в том числе по управлению активами. Даймон надеется, что в будущем отрасль будет демонстрировать рост.

«Часть инвестбанковского бизнеса в последние пару лет рухнула, но я не беспокоюсь об этом… Будут взлеты и падения», — заявил глава JPMorgan Chase.

Руководитель одного из крупнейших банков мира добавил, что вопреки всему конгломерат «просто продолжает инвестировать в любой стране, где присутствует».

JPMorgan Chase&Co — старейшая международная банковская холдинговая компания, активы которой составляют 2,5 трлн долл., основана в 2000 году. Холдинг предоставляет глобальные финансовые услуги и розничный банкинг, обслуживает коммерческие предприятия, учреждения и частных лиц.