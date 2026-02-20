Ярмарки в Подмосковье пройдут 23 февраля в 9 округах

Тематические ярмарки ко Дню защитника Отечества состоятся 23 февраля в девяти округах Подмосковья. Жителей и гостей региона приглашают приобрести фермерские продукты к праздничному столу, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе в праздничный день развернутся 11 ярмарок. Они будут работать в девяти муниципальных округах. В городском округе Истра торговые ряды откроются на улице 9-й Гвардейской дивизии, в Наро-Фоминском округе — в поселке Селятино на площади перед ДК «Мечта», в Орехово-Зуевском округе — в городе Куровское на улице Вокзальной.

На площадках представят овощи и фрукты, выпечку, мясо и рыбу, сыры ручной работы, мед и другие товары от местных производителей. Ярмарки традиционно сопровождаются праздничной атмосферой и ориентированы на семейные покупки к выходным.

Качество и безопасность продукции контролируют специалисты государственной ветеринарной службы. Они проверяют товары, представленные на прилавках. Актуальные адреса и график работы ярмарок размещены на интерактивной карте портала «Мой АПК».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.