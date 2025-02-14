Яркий дизайн и большой выбор: как изменился бывший «Леруа Мерлен»

На сегодняшний день завершен этап обновления всех 11 гипермаркетов сети «Леруа Мерлен» в «Лемана ПРО» в Петербурге, ребрендинг будет полностью завершен в этом году. На торжественном открытии магазина на Партизана Германа стало известно, какие изменения произошли и что ожидает покупателей, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В магазине были внесены значительные визуальные изменения. На фасаде теперь красуется вывеска с обновленным логотипом, а в торговом зале представлено современное цветовое оформление, создающее комфортабельную атмосферу. Сотрудники магазина получили новую яркую униформу, подчеркивающую обновленный имидж бренда.

Для постоянных клиентов изменений не так много, как ожидалось: цены и подход к обслуживанию остались прежними. Многие покупатели заметили, что ассортимент даже расширился, несмотря на опасения по поводу сокращения зарубежных поставок. Одна из клиенток Надежда подчеркнула привлекательность обновленного дизайна и широкий выбор товаров, которые она всегда находила в этом гипермаркете.

На открытии прошли мероприятия для журналистов и блогеров, включавшие экскурсии по магазину, а также общение с партнерами и местными поставщиками. Для покупателей организовали различные активности, такие как акция «Стоп-кассы», где участники могли выиграть подарки, а также «Пасхалки» с призами за нахождение специальных предметов.

Согласно информации от представителей «Лемана ПРО», компания ориентируется на профессиональных клиентов, при этом сохраняя лидерство в B2C-сегменте. Создание удобных инструментов для профессионалов, таких как личные кабинеты и программы лояльности, поможет увеличить долю данных клиентов с 30% до 50% в ближайшие 3 года.

Магазин, открывшийся в 2016 году, ежедневно посещают более 4,5 тыс. покупателей, а его ассортимент составляет более 43 тыс. товаров. В дополнение к продаже компания предоставляет комплексные решения по строительству «под ключ».

Также «Лемана ПРО» акцентирует внимание на устойчивом развитии, планируя увеличить долю экологически чистых товаров до 60% к 2026 году. Бренд активно сотрудничает с партнерами в области утилизации и стремится предложить доступные продукты для здорового и экологичного образа жизни.