Ямал залетел в пятерку регионов с самой низкой численностью бедных

ЯНАО вошел в топ-5 регионов России, где меньше всего бедных

По результатам 2024 года, Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в топ-5 регионов с наименьшей долей населения, живущего за чертой бедности. Эти сведения предоставило аналитическое агентство «ПромРейтинг», опираясь на статистические данные Росстата, сообщает «Север-Пресс» .

«Публикуем рейтинги регионов с наибольшим и наименьшим количеством „бедняков“, а также список территорий, где богатеют. Данные 2024 года. В 2025 пока не подсчитали», — пояснили аналитики.

Согласно проведенному исследованию, в ЯНАО насчитывается 17,9 тысяч человек, чьи доходы не достигают прожиточного минимума. Это четвертый минимальный показатель по стране. Меньшее число малоимущих зафиксировано только в Чукотском автономном округе (1,8 тысячи), Ненецком автономном округе (2,7 тысячи) и Магаданской области (7,7 тысячи). Еврейская автономная область занимает пятое место в рейтинге с показателем в 20 тысяч человек.

В то же время, наибольшее количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума проживает в Москве (529,5 тысячи), Московской области (423,7 тысячи) и Краснодарском крае (411 тысяч).

Эксперты отдельно выделили регионы, демонстрирующие положительную динамику. С 2021 по 2024 год наиболее значительное сокращение числа малоимущих наблюдалось на Чукотке — на 45,5%. В тройку лидеров также вошли Орловская (снижение на 45,2%) и Смоленская области (на 44,3%).

В декабре был опубликован рейтинг российских регионов с самым высоким прожиточным минимумом на 2026 год, в котором Ямал занял седьмую позицию. Величина прожиточного минимума на одного жителя округа составила 25 946 рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.