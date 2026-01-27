Яйца дешевеют: как изменились цены на этот продукт с начала 2026 года
«Ценозавр»: средняя цена десятка яиц — выше 107 руб, но есть и по 40-50 рублей
Фото - © Unsplash.com
Стоимость яиц с начала года снизилась на 0,9%. В среднем десяток стоит около 107 рублей, однако в магазинах можно найти и яйца по цене 40-50 рублей, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр», который проанализировал цены на данный продукт разных производителей в торговых сетях городов России.
«С начала года яйца подешевели на 0,9%. Средняя цена десятка — 107,2 рубля. При этом в магазинах встречаются упаковки яиц стоимостью 40-50 рублей», — рассказали эксперты сервиса.
Изменение цен по категориям:
- СО: 0% (средняя цена — 123,9 рубля).
- С1: -2,8% (средняя цена — 103,4 рубля).
- С2: -5,3% (средняя цена — 71,6 рубля).
В исследовании приведены средние цены без учёта акционных предложений, отметили в «Ценозавре».
