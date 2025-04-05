Jaguar Land Rover приостановит поставки в США на один месяц

Начиная с 7 апреля, британский производитель автомобилей Jaguar Land Rover (JLR) на один месяц приостановит поставки своих машин на территорию США. Тех моделей, что уже поставлены в Америку, может хватить на ближайшие несколько месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.

Для JLR американский рынок имеет огромное значение. В течение года автопроизводитель поставляет в Штаты около 100 тысяч своих машин. При таких поставках продажи достигают 38,7 млрд в год. При этом 8,4 млрд долларов поступает именно от американских покупателей.

Предполагается, что компания приостанавливает поставки на месяц, чтобы просчитать свой следующий шаг в связи с повышением пошлин. По одному из сценариев, бремя пошлин могут переложить на покупателей.

JLR уже успела поставить такое количество машин в США, которые не попадут под пошлины, но будут реализовываться несколько месяцев. Однако что будет дальше, пока не ясно. Автопроизводитель также может рассмотреть альтернативный вариант — начать борьбу за покупателей на других рынках, например, в Китае и континентальной Европе.