«Известия»: красная икра дорожает в России

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Красная икра в России за год подорожала на 25%

Красная икра в России за год подорожала на 25%, ожидается увеличение цены на продукт еще на 10% к Новому году, сообщает газета « Известия ».

Рост цен связан с плохим уловом в 2024 году, сообщили изданию эксперты.

«Основные факторы роста — небольшой объем производства в 2024-м на фоне роста спроса», — считает председатель Рыбного союза Александр Панин.

По его словам, при плане улова в 320 тыс. тонн лососевых, удалось добыть 230 тыс. тонн.

Вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин считает, что красная икра подорожала минимум в полтора раза. Ситуацию пока спасают прошлогодние запасы, но и они заканчиваются, считает специалист. Фомин добавил, что не сможет спрогнозировать цену на деликатес к Новому году.