Изготовитель металлоизделий планирует расширить производство в Солнечногорске
ПК «Металлика-Дизайн» планирует расширить производство в Солнечногорске. Помощь в подборе участка на льготных условиях обсудили на встрече заместителя главы городского округа Кирилла Типографщика с руководством компании, сообщается на сайте администрации горокруга.
В городском округе «Металлика-Дизайн» работает с 2006 года. Предприятие ориентировано на изготовление металлических изделий и конструкций любой сложности на заказ. Имеет собственное высокотехнологическое производство. Среди крупных проектов — архитектурные формы для самого высокого небоскреба в Европе «Лехта-центр», музея современного искусства «ГЭС — 2», Центрального бульвара в инновационном центре «Сколково», оборудование для корпорации «Росатом» и другие.
«Компания зарекомендовала себя по всей России. В Солнечногорске трудятся более 120 сотрудников. Планируем оказать помощь в расширении производства: в рамках региональной программы подберем и предоставим в аренду земельный участок по льготной ставке один рубль», — рассказал Кирилл Типографщик.
Такая поддержка разработана правительством Московской области для размещения импортозамещающих производств.
Также на встрече обсудили подбор кадров и подготовку специалистов среди молодежи на базе колледжа «Подмосковье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.
«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.