Утят из канализационного люка вытащили спасатели Сергиева Посада

В Сергиевом Посаде в службу спасения поступил звонок от взволнованных жителей с просьбой помочь достать утят из люка. За несколько дней до этого во внутреннем дворике лаврской гостиницы появилась утка с большим семейством.

Работники гостиницы заметили, что через некоторое время утят стало меньше. Вскоре люди услышали писк из водосточного колодца. Оказалось, туда сквозь решетку провалились утята.

Двоих утят удалось достать самостоятельно работникам гостиницы, но еще четверо никак не хотели выходить наружу. Утята путешествовали по трубам из колодца в колодец.

На помощь пришли сотрудники ПСЧ-233 Мособлпожспаса. Спасателям пришлось выполнить целый квест, чтобы поймать непосед.

Отсекая доступ от трубы к трубе, в течение часа удалось собрать всех утят в одном колодце и извлечь на поверхность.

Счет спасательной операции шел буквально на минуты: на город надвигался ливень. Потоками воды малышей просто бы смыло в ливневый коллектор.

По итогам спасательной операции все утята были переданы матери.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.