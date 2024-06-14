В Подмосковье 17 млн рублей выплатили инвалидам на покупку средств реабилитации

Жители Московской области, у которых в индивидуальной программе реабилитации прописаны технические средства реабилитации, не входящие в федеральный перечень, могут получить региональную выплату на приобретение таких изделий, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«В Подмосковье более 17 млн рублей выплатили инвалидам на покупку необходимых им средств реабилитации. Отмечу, что с начала года нашу льготу получили почти 1200 инвалидов. Размер выплаты зависит от того изделия, которое нужно инвалиду и максимально составляет 30 тыс. рублей», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве отметили, что данная услуга проактивна. Инвалиду в личный кабинет на региональном портале госуслуг направляется предзаполненное заявление. После проверки заявления и подтверждения, деньги поступают на счет автоматически.

Для получения выплаты в заключении от бюро медико-социальной экспертизы должны быть рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации за счет средств бюджета Московской области. Обычно это такие изделия, как: медицинская кровать, электрический подъемник для ванной, сиденье, ступенька, стул для ванны и т. д.

В ведомстве также напомнили, что федеральными средствами реабилитации жителей обеспечивает Социальный Фонд России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.