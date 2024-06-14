Топ-10 бань в Москве и Московской области: где отдохнуть душой и телом

В материале РИАМО собрали самые интересные и комфортные бани в Москве и Московской области.

Баня – это настоящий отдых для души и тела, поэтому крайне важно тщательно подойти к выбору банного комплекса. Важно учесть, какой отдых вам нужнее – в компании друзей или важно побыть одному, нужен ли массаж или главным будет интерьер и пар.

Бани, которые стоит посетить в Москве

Измайловские бани

Фото - © Фотобанк Лори

Эти бани отличаются ярким интерьером – он сочетает сталинскую архитектуру и декор в народном стиле. Уникальной баню делают мозаики с тематикой Петровских времен на стенах и потолках, затейливая резьба по дереву в сочетании с помпезной советской архитектурой. Здание построено еще в 1953 году, рядом с банями есть парки, где можно погулять перед парной или после.

В банях два зала – «Русский стиль» и «Кабинетная планировка». Здесь нет мужского и женского отделений, оба зала доступны для обоих полов, но в разные дни. Зал «Русский стиль» женщины могут посещать по средам, а зал «Кабинетная планировка» –по вторникам, четвергам и субботам. Мужчины могут посещать бани в остальные дни. Пар в парных всегда с запахом полыни, мяты, донника, австралийского эвкалипта или русской пихты. Помимо бань в комплексе можно посетить салон красоты, парикмахерскую, массажный кабинет и стоматологический центр.

Где: ул. 6-я Парковая, 21

Сайт: https://izmbani.ru/

Сколько стоит: от 1100 рублей за 2 часа

Усадьба «Банная»

Фото - © Сайт Усадьбы Банная

Эта усадьба в Лосином острове не имеет общих разрядов, здесь парные расположены в 12 отдельно стоящих домиках, и сдаются они целиком. Внутри каждого рубленого терема-бани есть парная, бассейн, купель, просторная трапезная с русской печью и дубовыми столами. Банщики парят гостей на вениках, на матрасе или на сене, могут сделать пилинг с медом и солью и массаж ног. Кроме того, можно выбрать наполнение купели и вместо простой воды сделать купель на травах, молоке или с медом. В усадьбе можно отведать настоящий русский обед с борщом, блинами и раками и , конечно, попробовать настоящий чай из самовара на еловых шишках.

Где: Яузская аллея, 8

Сайт: https://banya-vip.ru/terema

Сколько стоит: от 6500 ₽ в час, с 9:00 до 16:00 предоставляется скидка 30%

Сандуновские бани

Фото - © Юрий Поздников / Фотобанк Лори

Это название у всех на слуху, и неудивительно, ведь комплекс открыли еще в начале XIX века и там отдыхал сам Пушкин. Здание является архитектурным памятником Москвы, где в санитарные дни даже водят экскурсии. В банях есть общественные разряды – три мужских и один женский. Есть и номерные залы, каждый из которых оформлен в своем стиле. Например, бани «Садко» и «Лукоморье» расписаны в стиле русских сказок, элементы сталинского ампира используются в зале «Советском», «Римский» зал оформлен в классическом стиле, а номера «Кандарья» отправляют посетителей в Индию.

Кроме самих бань в комплексе можно поплавать в бассейне, посетить спа-процедуры, сделать маникюр, сходить в парикмахерскую и даже устроить свадьбу.

Где: ул. Неглинная, 14, стр 3-7

Сайт: https://msk.sanduny.ru/ru/baths/roman

Сколько стоит: от 3000 рублей за 2 часа

Варшавские бани

Фото - © Фотобанк Лори

Варшавские бани работают с 1938 года. Но старые советские бани после реконструкции стали современным банным комплексом, где есть парные на любой вкус. Париться здесь можно в общих помещениях мужского и женского разрядов и в отдельных номерах, каждый из которых имеет свой стиль, такой как, например, русский терем или охотничий домик.

Помимо классической русской бани здесь есть хамам и керамическая парная, в которой создаются идеальные условия для пилинга и обертывания. Доступны услуги банщиков и парение с медом, солью, минеральной водой, льдом или пивом. Расположен тут и ресторан «Варшавский», где можно перекусить или полноценно поужинать.

Где: Варшавское ш, 34

Сайт: https://varshavskie-bani.ru/

Сколько стоит: от 2950 рублей за 2 часа

Воронцовские бани

Фото - © Фотобанк Лори

На Таганке находятся Воронцовские бани, из которых хорошо видны Воронцовская слобода и Новоспасский монастырь. Здесь тоже есть мужские и женские разряды, а также отдельные номера с баней, турецким хаммамом и шесть небольших саун. Пар в банях готовят на любой вкус, доступны услуги банщика, можно делать пилинги и обертывания с медом, кофе, фруктами, ягодами, водорослями и шоколадом.

В комплексе можно перекусить и снять номера для проживания.

Где: Воронцовский пер., 5/7, стр 1

Сайт: https://vorontsovskie-bani.ru/#

Сколько стоит: от 3000 рублей за 4 часа

Лучшие бани в Подмосковье

«Банная усадьба»

Фото - © Фотобанк Лори

На территории банного комплекса расположены 10 бревенчатых срубов-теремов: «Архангельский», «Гжельский», «Городецкий», «Рублевский», «Преображенский», «Муромский», «Ростовский», «Лубянский», «Северодвинский» и «Сибирский». В настоящий момент сруб «Архангельский» находится на ремонте. В каждом срубе находятся большая русская печь, бассейн, комната отдыха и трапезная для компании. Гости смогут попариться с профессиональным банщиком, посетить спа-процедуры и сделать массаж. Рядом есть ресторан.

Где: Одинцовский г.о., дер. Борки, Рублево-Успенское ш, 66

Сайт: https://bannaya.ru/

Сколько стоит: от 7500 рублей за час

Банный комплекс «Тридевятое царство»

Фото - © Банный комплекс «Тридевятое царство»

Комплекс «Тридевятое царство» расположен в живописном сосновом бору в десяти минутах езды от города Егорьевска. Срубы комплекса выполнены в финском, русском, охотничьем и альпийском стилях. Внутри домиков, помимо парилок разнообразных форм и размеров, есть комнаты отдыха и купели. Неизменно в каждом срубе находится настоящая русская печь на березовых дровах.

Где: г.о. Егорьевск, дер. Рыжево, 92А

Сайт: https://egor-par.ru/

Сколько стоит: от 7500 рублей за час

«Бани Алексеева»

Это – самая большая парная в России. Она представляет собой просторные двухэтажные пространства, разделенные на две зоны. Мужской разряд рассчитан на 106 посадочных мест. Интерьер здесь выполнен в архитектурном стиле Древней Греции и эпохи Ренессанса. Женский разряд на 54 места оформлен в лучших традициях европейских и российских дворцовых интерьеров XVIII века. Банщики в парных насыщают пар маслами с ароматами пихты, полыни, мяты, донника, эвкалипта и чеснока и с помощью опахала аккуратно обмахивают гостей, прогревая горячим воздухом все участки тела.

Где: г.о. Подольск, ул. Генерала Смирнова, 1, к 1

Сайт: https://banialekseeva.ru/

Сколько стоит: от 5000 рублей за 3 часа

Банный курорт «Гуси-лебеди»

Фото - © Фотобанк Лори

Этот курорт соломенных бань находится на берегу озера. Он предоставляет собой полный ассортимент банных и спа-услуг. На территории расположено семь домиков —«Жар-птица», «Хохлома», «Кружева», «Жостово», «Хамам», «Дымково», «Снегири». Каждая баня предназначена для комфортного отдыха компаний от двух до восьми человек. Для корпоративных мероприятий есть двухэтажная баня, вмещающая до 30 гостей.

На курорте также оборудованы площадки для занятий спортом, работает ресторан русской кухни. В летнее время здесь организуют палаточный городок и проводят велотуры по живописным местам.

Где: г.о. Ногинск, ул. Санаторная, 7

Сайт: https://goosi-lebedi.ru/

Сколько стоит: от 1900 рублей за час с гостя

Баня на воде в «Бухте радости»

Фото - © Сергей Тимофеев / Фотобанк Лори

Эта русская баня на дровах, рассчитанная на 20 человек, находится в акватории Сорокинского залива, в двадцати метрах от берега. В стоимость аренды включено использование караоке, комнаты отдыха и зоны барбекю. В отделке парной использовалась настоящая гималайская соль. Также к услугам гостей профессиональные массажи и различные спа-программы. Для именинников действует акция — час аренды в подарок.

Где: г.о. Мытищи, дер. Сорокино, «Бухта радости»

Сайт: http://banynavode.ru/dop?ysclid=lxegzgmh1499492702

Сколько стоит: от 12000 рублей за 3 часа