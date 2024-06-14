Школьное лесничество Подмосковья собрало материалы для исследовательских работ

Члены школьного лесничества «Бересклет» средней школы № 17 Орехово-Зуева провели выезд на природу для подготовки материалов для исследовательских работ. Одной из тем стало изучение флористического разнообразия болот, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Среди растений, произрастающих на заболоченных участках в Орехово-Зуевском лесничестве, ребятам удалось встретить росянку круглолистную, известную тем, что недостаток питательных веществ она компенсирует, охотясь на насекомых. Попав на клейкие блестящие капельки, которыми усажены небольшие листочки хищника, мелкая добыча уже не может вырваться.

Биология — это наука, которую нельзя освоить, только сидя за партой. Фотография росянки есть в каждом учебнике, однако больше эмоций и знаний дает взаимодействие с живыми объектами в естественной среде обитания. Это один из главных принципов работы подмосковных школьных лесничеств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.