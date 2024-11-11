Итоги выборов в США создают дополнительную напряженность экономике КНР и юаню

В Китае одобрен пакет мер по поддержке экономики, что является позитивным фактором для юаня. При этом предвыборная риторика Дональда Трампа о введении высоких пошлин на весь китайский импорт в США создает дополнительную напряженность экономике страны, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

В центре обсуждения мировых рынков — перспективы нового фискального пакета стимулирования экономики Китая. Оптимизма юаню способно добавить одобрение КНР пакета мер по поддержке экономики на 1,4 трлн долларов. По прогнозам подобные меры будут способствовать снижению долговой нагрузки местных органов власти, отмечает эксперт.

«Между тем результаты выборов в США создают дополнительную напряженность перспективам развития китайской экономики в свете предвыборной риторики избранного президента относительно возможности введения высокого процента пошлины на весь импорт из КНР», — говорит Тимошенко.

По его словам, на стороне мировых позиций юаня по-прежнему остаются сниженные процентные ставки, а также стимулирующие шаги на рынке недвижимости. Тем временем не добавляет оптимизма все еще сложная ситуация со стимулированием потребительского спроса в Китае.

Торговый диапазон китайского юаня на текущей неделе — 13,50–13,70 рублей, прогнозирует эксперт.