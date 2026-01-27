Итоги года на рынке сельхозтехники представили на выставке AGRAVIA

На выставке AGRAVIA-2026, прошедшей в Москве с 21 по 23 января, эксперты совместно с представителями Минпромторга России и другими ключевыми игроками отрасли представили анализ рынка сельскохозяйственной техники. Это событие, имеющее большое значение для агрокомплекса России и стран СНГ, стало площадкой для обсуждения технологий, укрепляющих позиции аграрного сектора, сообщила пресс-служба «Авито Спецтехники».

В рамках выставки компания организовала экспертную сессию «Как рынок сельхозтехники перестраивается под новую экономику», где коммерческий директор платформы Андрей Горн озвучил ключевые тренды второй половины 2025 года.

Согласно данным платформы, наибольшим спросом на вторичном рынке техники с пробегом пользовались тракторы, мини-тракторы и комбайны. В структуре предложения тракторы занимали 41,2%, мини-тракторы — 9,2%, а комбайны — 8,9%. Среди подержанных тракторов самыми популярными марками были МТЗ («Беларус») с долей 43,3%, ЛТЗ (9,9%) и ВТЗ (8,6%). В сегменте мини-тракторов лидерами спроса стали МТЗ («Беларус») (16,6% предложения в категории), Kubota и YANMAR (по 11%). Среди комбайнов наиболее востребованными оказались модели «Ростсельмаш» (38,6%), «Енисей» (8,9%) и Claas (8%).

Что касается новой техники, то в топ-3 по спросу вошли мини-тракторы, косилки и тракторы. По количеству объявлений лидировали тракторы (23,7%), затем мини-тракторы (11,9%) и косилки (6,4%). Среди новых мини-тракторов наибольший интерес вызывали марки «Русич», XINGTAI и «УРАЛЕЦ», а по объему предложения выделялись Lovol (19,6%), SOLIS (12,1%) и Foton Lovol (10,2%).

В категории косилок пользователи чаще всего интересовались техникой Lisicki, Wirax и Weifang; эти же марки лидировали по доле в предложении: Lisicki — 17,3%, Wirax — 13,6%, Weifang — 9,3%. Среди новых тракторов наибольшей популярностью пользовались марки МТЗ («Беларус»), Lovol и Scout, а по удельному весу в предложении выделялись МТЗ («Беларус») (21,7%), Scout (11,5%) и Zauberg (9,2%).

«Если 2024 год стал для отрасли рекордным за счет накопленного спроса и доступного финансирования, то в 2025-м ситуация изменилась. Рост был заметен только после сентября: он связан с запуском новых программ Минпромторга России и субсидированных лизинговых ставок в том числе через ДОМ.РФ и других участников рынка. Во многом именно благодаря этим инициативам российским производителям удалось удержать лидирующие позиции в отдельных сегментах техники. В ближайшее время рынок сельхозтехники будут определять три основных фактора: ключевая ставка, дефицит кадров и импортозамещение», — отметил коммерческий директор «Авито Спецтехники» Андрей Горн.

Он уточнил, что в этих условиях главная задача для продавцов — не ждать возвращения прежних объемов трафика, а максимально эффективно работать с существующими клиентами, повышая конверсию за счет качества обработки запросов