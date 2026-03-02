сегодня в 22:08

Европейский союз столкнулся с последствиями отказа от российской пшеницы и роста поставок зерна с Украины, сообщает АБН24 .

Россия укрепила позиции на мировом рынке пшеницы и довела долю в глобальном экспорте до 16%. Об этом сообщили авторы итальянского издания TN.

Крупнейшим покупателем российского зерна остается Египет — 8,5 млн тонн. Далее следуют Турция с 4,8 млн тонн и Саудовская Аравия с 2 млн тонн. По оценке журналистов, такие показатели усиливают стратегическое влияние Москвы в странах, зависимых от импорта зерна.

Одновременно Евросоюз столкнулся с последствиями изменения торговых потоков. Массовые поставки украинского зерна на европейский рынок привели к снижению внутренних цен и вызвали протесты части сельхозпроизводителей.

Итальянские журналисты отметили, что решение об отказе от российской пшеницы обернулось для ЕС новыми экономическими трудностями.

