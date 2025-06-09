IT-компания по созданию мобильных и веб-приложений стала резидентом ОЭЗ «Дубна»

IT-компания «Хайстек» (HighStack) стала резидентом особой экономической зоны «Дубна». Команда специализируется на создании мобильных и веб-приложений. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В связи с растущим спросом на цифровые решения в сфере ритейла компания «Хайстек» планирует создавать уникальные IT-продукты. В рамках проекта планируется внедрение комплексных цифровых решений, среди которых — мобильные и веб-приложения для автоматизации бизнес-процессов в ритейле, улучшения покупательского опыта, а также разработка экосистем для ECOM. Компания также намерена осуществлять разработку сайтов, программного обеспечения, предоставлять консалтинговые IT-решения и заниматься созданием продуктового дизайна.

«Инвестиции в проект на период 2025–2027 годов оцениваются в размере 12,5 млн рублей. Средства будут направлены на развитие производственной базы и создание современных условий труда для сотрудников. Резидент планирует создать в ОЭЗ «Дубна» порядка 70 новых рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Хайстек» входит в состав ГК «Автомакон» — системный интегратор передовых и наукоемких технологий, специализирующийся на разработке сложного ПО, автоматизации бизнес-процессов, роботизации, AI, ML, машинном зрении. HighStack предлагает услуги по созданию веб-сервисов и мобильных приложений: от логики и дизайна до программирования. Компания обладает экспертизой в ритейле, а также опытом работы с проектами в других отраслях.

Предприниматели могут арендовать офисные и производственные помещения в ОЭЗ «Дубна». Также можно арендовать земельный участок без конкурса с возможностью выкупа за 15% от кадастровой стоимости. Для резидентов в ОЭЗ предусмотрены налоговые и таможенные преференции и административная поддержка.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области, в том числе на территории ОЭЗ, можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.