ИТ-компании Подмосковья пригласили в федеральный акселератор «Спринт 2.0»

сегодня в 15:08

Российские ИТ-компании из Подмосковья могут подать заявки на участие в федеральном акселераторе «Спринт 2.0» до 16 февраля, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Минцифры и Фонд развития интернет-инициатив объявили старт первого в 2026 году конкурсного отбора в акселератор «Спринт 2.0». Программа бесплатна и проводится в рамках федерального проекта «Отечественные решения» для компаний, создающих российские аналоги зарубежного программного обеспечения.

К участию приглашаются ИТ-компании, разрабатывающие решения для импортозамещения в ключевых секторах экономики. Основные требования: наличие минимально жизнеспособного продукта, команда от двух человек, а также ресурсы для прохождения акселератора.

Подать заявку можно на сайте до 16 февраля. Программа стартует в мае и продлится три месяца. Обучение пройдет очно или онлайн для региональных участников.

За предыдущие годы акселератор прошли 642 проекта из 76 регионов, многие из которых стали успешными компаниями.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.