IT и бизнес в опасности: к чему приведет фильтрация всего Рунета

Замедление сервисов и рост затрат могут стать последствиями тотальной фильтрации трафика Рунета, сообщил РИАМО основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«Тотальная фильтрация трафика может привести к снижению скорости передачи данных, что особенно чувствительно для облачных сервисов, финансовых технологий и высоконагруженных платформ. Даже незначительные задержки в таких системах оборачиваются потерями эффективности и конкурентных преимуществ», — сказал Кокунцыков.

Он добавил, что также стоит отметить возможный рост издержек. Компании будут вынуждены адаптироваться к новым условиям, инвестируя в инфраструктуру и дополнительные решения. Для малого и среднего бизнеса это может стать серьезным вызовом.

«Отдельное внимание следует уделить вопросам развития технологий. IT-отрасль напрямую зависит от скорости обмена данными и доступа к современным инструментам. Здесь важно сохранить условия, при которых инновации продолжают развиваться, а специалисты — реализовывать свои проекты внутри страны», — подчеркнул эксперт.

По оценке Кокунцыкова, оптимальным решением может стать более гибкий и технологически ориентированный подход. Речь идет о внедрении интеллектуальных систем анализа трафика, которые позволяют работать адресно, не затрагивая добросовестных пользователей и бизнес-процессы.

«Важно также развивать сотрудничество между государством и отраслью, включая экспертные советы и пилотные проекты перед масштабным внедрением инициатив. Дополнительно целесообразно поддержать компании, инвестирующие в кибербезопасность, через меры стимулирования — от налоговых инструментов до программ софинансирования. Это позволит повысить общий уровень защищенности без избыточной нагрузки на инфраструктуру», — отметил специалист.

По его мнению, при взвешенном подходе можно одновременно обеспечить и безопасность, и устойчивое развитие цифровой экономики, сохранив ее конкурентоспособность и потенциал роста.

